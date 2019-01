Hat sich RTL mit dieser Dschungelcamp-Besetzung keinen Gefallen getan? Erst vor wenigen Stunden machte es der Sender nach vielen Gerüchten endlich offiziell und verkündete alle zwölf Stars, die ab dem 11. Januar eine der gefürchteten Pritschen im australischen Busch einnehmen werden. Überraschungen gab es dabei keine: Alle Teilnehmer waren bereits im Vorfeld als mögliche Kandidaten gehandelt worden. Doch für Begeisterungsstürme sorgte der Urwald-Cast leider nicht – vielen Fans ist die Camp-Belegschaft schlichtweg zu unprominent!

Currywurstmann Chris Töpperwien, Protz-Superman Bastian Yotta (42), GNTM-Heulsuse Gisele Oppermann oder Sex-Podcasterin Leila Lowfire sind nur vier der zwölf Promis, die schon bald die üblen Challenges absolvieren müssen. Für die Supporter des Ekel-Formats ein absoluter Witz, wie Kommentare unter dem Verkündungs-Post auf Instagram beweisen: "Aber man kennt ja gar keinen der Kandidaten!" oder "Das ist doch Verarsche von RTL! Warum heißt die Sendung 'Ich bin ein Star' und es ist nicht einer drin? Haben die kein Geld für Stars oder haben die Stars einfach Hirn und geben sich für einen Scheiß nicht hin?", waren nur zwei der entrüsteten Reaktionen.

Die Promiflash-Leser sehen das übrigens ziemlich ähnlich: In einer Umfrage mit über 11.000 Stimmen zeigten sich rund 63,1 Prozent (7.198 Stimmen, Stand: 6.00 Uhr, 04.01.2019) maßlos enttäuscht von der Celebrity-Auswahl – sie sei einfach nicht so spektakulär. Aber was sagt ihr: Hättet ihr damit gerechnet, dass es kaum eine positive Reaktion auf den Busch-Jahrgang gibt? Stimmt ab!

MG RTL D / Stefan Menne "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"-Moderatoren Daniel Hartwich und Sonja Zietlow

ActionPress/Ukas,Michael Model Leila Lowfire bei der "Place to B Party" in Berlin

Instagram / currywurstmann_official Chris Töpperwien, "Goodbye Deutschland"-Kandidat

