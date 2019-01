Musste Joko Winterscheidt seinen Moderatoren-Posten bei der "Promi-Darts-WM" auf ProSieben räumen, weil er aus dem Format gemobbt wurde? Eigentlich gehört der 39-Jährige schon fest zur Sendung: In den ersten beiden Ausgaben des TV-Wettkampfes kommentierte er das Geschehen mit der üblichen Portion Humor – das gefiel allerdings nicht immer allen Zuschauern. In diesem Jahr wird der Brillenträger erstmals von Christian Düren vertreten, über die Gründe hierfür wird derzeit gemunkelt. Den Gerüchten, dass Joko allerdings unfreiwillig die Show verließ, versucht er nun den Wind aus den Segeln zu nehmen!

"Mit den allerliebsten Grüßen aus dem Urlaub. Am Montag startet schon die umfangreiche Produktion zu 'Das Ding des Jahres' in Köln", erklärte der Wahl-Berliner gegenüber Bild. Hätte er auch wieder durch das Promi-Darts geführt, hätte er früher aus dem Urlaub zurückkommen müssen. Da er seine wenige Freizeit allerdings auch dringend brauche, habe sich der TV-Sender verständnisvoll gezeigt: "ProSieben hat diese Entscheidung voll und ganz mitgetragen." Viele kritische Kommentare des Publikums aus dem Netz, die seinen Job bei der Sport-Sendung betrafen, haben allem Anschein nach also nichts mit dieser Entscheidung zu tun gehabt.

Und auch das Produktionsteam kann die Mobbing-Gerüchte nicht nachvollziehen: "Mit Verlaub: Was für ein Quatsch. Joko Winterscheidt konzentriert sich in diesem Jahr auf weitere ProSieben-Projekte. Und wir freuen uns heute Abend auf die nächste Promi-Darts-WM mit Christian Düren, Weltklasse-Darts-Profis und tollen Prominenten!" Wie sich Jokos (39) Nachfolger schlagen wird, den die Zuschauer aus dem Magazin "taff" kennen dürften, wird sich ab 20.15 Uhr zeigen. Dann moderiert der 28-Jährige, wenn unter anderem Lilly Becker (42) und Rafael van der Vaart (35) gegeneinander Pfeile auf die Scheibe werfen.

Instagram / officiallyjoko Joko Winterscheidt, Moderator

WENN Joko Winterscheidt in der "NDR Talkshow"

Instagram / christiandueren Christian Düren, Moderator

