Ab April muss sich Stefan Raab gegen Joko & Klaas behaupten

Wie TV Spielfilm berichtet, treten Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (41) bald in direkte Konkurrenz zu Stefan Raab (58). Ihre beliebte Spielshow Joko & Klaas gegen ProSieben, in der sie regelmäßig um 15 Minuten Sendezeit kämpfen, bekommt ab dem 09. April einen neuen Sendeplatz und strahlt künftig am Mittwochabend um 20:15 Uhr auf ProSieben aus. Damit läuft das Format zeitgleich mit Stefan Raabs RTL-Programm "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab", das bereits seit dem 12. Februar in der Mittwochs-Primetime zu sehen ist und seitdem ein echter TV-Hit ist. Der Konkurrenzkampf um die Einschaltquoten scheint somit vorprogrammiert.

Die Entscheidung, Joko und Klaas' Show auf den neuen Sendeplatz zu verlegen, ist nicht ohne Grund gefallen. Bereits in der Vergangenheit trafen Stefans Formate und ProSiebens Produktionen mehrfach aufeinander, beispielsweise als "Schlag den Star" gegen Stefans neue RTL-Show "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" antrat. Während ProSieben die Zuschauerzahlen bei diesem Duell verlor, zeigt das Netzwerk nun mit der Verschiebung der Show in die Mittwochs-Primetime, dass es gewillt ist, sich mit Stefans Konzepten zu messen.

Stefan Raab, der eigentlich 2015 aus dem Fernsehen ausgestiegen war, bleibt auch heute eine prägende Persönlichkeit der TV-Landschaft und sorgt durch innovative Formate immer wieder für Gesprächsstoff. Mit seinem Comeback als Produzent und Moderator bei RTL hat er bewiesen, dass er das Publikum weiterhin begeistert. Gleichzeitig sind Joko und Klaas, bekannt für ihren kreativen und oft verrückten Humor, mittlerweile die Zugpferde von ProSieben und haben sich als Publikumslieblinge etabliert. Besonders ihre Spielshow, die oft mit unerwarteten Überraschungen aufwartet, zeichnet sich durch ihren direkten Draht zum Publikum aus. Für beide Seiten steht also viel auf dem Spiel, sowohl in Bezug auf die Quoten als auch auf den Einfluss im deutschen Fernsehen.

RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen Barbara Schöneberger, Robert Habeck und Stefan Raab bei "Du gewinnst hier nicht die Million"

Joyn/Nadine Rupp Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt bei "Das Duell um die Welt", Januar 2025

