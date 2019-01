Frank Rosin (52) im Kampf gegen das Fett! Als Sohn eines Großhändlers für Gastronomiebedarf und der Betreiberin eines Imbissstandes war gutes Essen schon immer ein wichtiger Begleiter im Leben des Feinschmeckers. Heute ist Frank selbst Gastronom und TV-Starkoch – dazu gehört nicht nur das Zubereiten von Speisen, sondern auch eine gepflegte Verkostung. Die Folge seines Berufes: Seine Waage zeigte im Laufe der Jahre immer mehr Kilos an.

Vor einiger Zeit noch brachte der The Taste-Jurors sein persönliches Höchstgewicht von 125 Kilogramm auf die Waage – mittlerweile ist es schon etwas weniger geworden. Im Interview mit spot on news verriet Frank, wie es dazu gekommen war, dass er so zulegte: "Zum einen habe ich vor einigen Jahren aufgehört zu rauchen, was bekanntlich zu einer Gewichtszunahme führen kann, zum anderen habe ich einfach zu viel und zu gut gegessen, ohne mich dabei ausreichend zu bewegen", gestand der Fernsehkoch.

Jetzt will der 52-Jährige seiner Wohlstandswampe den Kampf ansagen. Um sein Wunschgewicht von unter 100 Kilogramm zu erreichen, geht er den überschüssigen Pfunden in seiner neuen Show "Rosins Fettkampf – Lecker schlank mit Frank " an den Kragen.

kabel eins/Willi Weber Sebastian Lege und Frank Rosin sagen ihren überschüssigen Pfunden den Kampf an

Galuschka,Horst Frank Rosin in Köln 2012

WENDT, ALEX Frank Rosin in einem Hamburger Restaurant

