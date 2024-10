Lebende Krebse gebraten: Frank Rosin vom Tierschutz verklagt

Der bekannte TV-Koch Frank Rosin (58) gerät wegen einer umstrittenen Kochszene in seiner Sendung "Wer kocht das Beste für die Gäste?" in Konflikt mit dem Gesetz. Wie Bild berichtet, war in der Folge vom 21. August 2024 zu sehen, wie der 58-Jährige lebende Flusskrebse in heißem Fett brät. Der Deutsche Tierschutzbund (DTB) hat nun Anzeige gegen den Sternekoch erstattet, da er gegen das Tierschutzgesetz verstoßen haben soll.

In der fraglichen Szene, die weiterhin auf der Plattform Joyn verfügbar ist, greift Frank mit der Hand in eine Menge lebender Flusskrebse und wirft sie direkt in eine Pfanne mit heißem Fett. Die Tiere beginnen sofort zu zappeln und bewegen ihre Scheren. Als der Koch Minuten später erneut in der Pfanne umrührt, ist mindestens ein Krebs noch immer lebendig. Der DTB beruft sich nun auf wissenschaftliche Erkenntnisse über die Schmerzempfindlichkeit von Krebstieren und prangert an: "Die Schmerzempfindlichkeit von Krebstieren ist wissenschaftlich bewiesen." Evelyn Ofensberger, Leiterin der Rechtsabteilung des DTB, erklärte gegenüber Petbook: "Die Tötung von Krebstieren durch Braten ist qualvoll und per Gesetz verboten." Lediglich das Töten in kochendem Wasser sei erlaubt, sofern der gesamte Körper des Tieres von Flüssigkeit bedeckt ist.

Seit 1996 ist Frank in verschiedenen Fernsehsendungen zu sehen und gilt als einer der beliebtesten Köche Deutschlands. Neben seiner TV-Karriere führt der gebürtige Dortmunder ein eigenes Restaurant, das sich großer Popularität erfreut, obwohl es im letzten Jahr einen seiner zwei Michelin-Sterne verlor. Die Vorwürfe könnten für Frank unerfreuliche rechtliche Konsequenzen haben, wenngleich weitere Kommentare von ihm oder seinen Vertretern bislang ausblieben.

Getty Images Frank Rosin vor seinem Restaurant "Rosin" in Dorsten

Sascha Steinbach / Freier Fotograf / Getty Images Frank Rosin in einer TV-Show

