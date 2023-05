Steffen gegen Frank Rosin: Wer gewinnt "Grill den Henssler"?

Es war der Kampf der Giganten! Bei Grill den Henssler treten Woche für Woche allerlei Prominente gegen den TV-Koch Steffen Henssler (50) an. Die Jury aus Reiner Calmund (74), Christian Rach (65) und Jana Ina Zarrella (46) bewertet die unterschiedlichen Gerichte. Doch am Sonntagabend hatte Steffen einen Konkurrenten auf Augenhöhe. Er trat gegen Frank Rosin (56) an. Schaffte es der Sternekoch denn, Steffen zu grillen?

Steffen und Frank mussten unter anderem als Hauptgang eine Weißwurst vom Zander mit Weißkohl zubereiten. "Wer stellt sich zu Hause hin und macht eine Weißwurst vom Zander? Wie viel Langeweile braucht man im Leben?", ließ sich Steffen über die skurrile Vorgabe aus. Dennoch zauberte er was Schmackhaftes auf den Teller. Allerdings kritisierte die Jury bei Frank, dass sein Kohl regelrecht in der Butter schwimme. Am Ende konnte Steffen die Juroren mehr überzeugen. Er gewann mit 23 zu 20 Punkten.

Zu einer außergewöhnlichen Situation kam es in der Show, als Steffen sich dazu entschied, nicht zu einem Spiel anzutreten. Er und Frank mussten erraten, welche Gerichte es wirklich gibt und welche erfunden sind. Bei einer falschen Antwort bekamen sie einen Elektroschock. "Ich breche ab, ich bin doch nicht bescheuert", zeigte sich Steffen uneinsichtig, weswegen ein Produktionsmitarbeiter für ihn eintrat. Frank nahm das locker. "Dann habe ich wenigstens einen Gegner", entgegnete der 56-Jährige Steffen.

Vox Steffen Henssler, Reiner Calmund, Christian Rach, Jana Ina Zarrella, Laura Wontorra und Frank Rosin

Vox Steffen Henssler und Frank Rosin

Vox "Grill den Henssler"-Show

