"The Taste“-Jury: Nelson Müller ist Frank Rosins Nachfolger

Viele Fans können sich die beliebte Kochsendung The Taste gar nicht ohne Frank Rosin (56) vorstellen! Der Sternekoch sitzt schon seit Beginn der Show in der Jury und stand den Nachwuchsköchen dabei stets mit Rat und Tat zur Seite. Nun gibt der TV-Koch jedoch den Löffel aus Zeitmangel ab. Sein Nachfolger steht nun fest: Nelson Müller (43) wird Frank bei "The Taste" ersetzen!

Gemeinsam mit Alexander Herrmann (51), Alexander Kumptner (39) und Tim Raue (48) wird der Gastronom in der elften Staffel der Kochshow als Coach und Juror mitwirken. "Ich kann es kaum erwarten, mit meinem Team Genuss-Geschichten auf dem Löffel zu erzählen – und den anderen Köchen ordentlich Feuer unterm Hintern zu machen“, freut sich Nelson gegenüber Sat.1. Die neuen Folgen sollen im Sommer ausgestrahlt werden.

Eingefleischte Fans müssen jedoch nicht völlig auf Frank verzichten. Im bereits abgedrehten Ableger "The sweet Taste" ist der Restaurant-Retter nämlich ab Ende Februar noch einmal an der Seite der altbekannten Juroren zu sehen.

