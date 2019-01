Für Julia Jessica Karbownik, Jasmin Iacuzzo und Karin Kufieta war die Der Bachelor-Reise fast so schnell vorbei, wie sie begonnen hat! Am 2. Januar flimmerte die erste Folge der erfolgreichen Flirt-Show über die Mattscheiben. Zwanzig Damen musste Rosenkavalier Andrej Mangold (31) an nur einem Abend unter die Lupe nehmen und sofort entscheiden, wer eine der begehrten Schnittblumen bekommt. Drei Ladys gingen dabei leer aus – und mussten nach nur einem Tag in Mexiko wieder den Rückflug antreten. Ob Julia, Jasmin und Karin der Blitz-Exit hart getroffen hat? Promiflash hat bei den abservierten Girls nachgefragt!

Die 26-jährige Julia hätte sich gewünscht, noch mehr über und von dem Bachelor zu erfahren: "Ich war etwas enttäuscht, weil ich ihn nicht kennenlernen konnte. Aber alles passiert aus einem Grund, der Richtige wird sich schon finden", stellte sie im Gespräch mit Promiflash fest. Über die TV-Erfahrung sei die Münchnerin aber mehr als glücklich. Auch Karin musste den schnellen Abgang aus der Dating-Sendung erst einmal verkraften – nachvollziehen kann sie Andrejs Entscheidung nämlich gar nicht: "Ich bin auf jeden Fall enttäuscht, weil ich nicht verstehen kann, dass manch andere, die auch nicht die Gelegenheit hatten, mit dem Bachelor zu sprechen, eine Rose bekommen haben", empörte sich die 21-jährige Schweinfurterin.

Die ausgeschiedene Jasmin sieht das ein wenig anders – ihr früher Korb scheint der 25-Jährigen nichts auszumachen: "Enttäuschungen sind andere Dinge im Leben. Schade nur, dass ich ihm nicht zeigen konnte, wer ich wirklich bin", erzählte sie gegenüber Promiflash.

MG RTL D Julia Jessica Karbownik, Bachelor-Kandidatin

MG RTL D Karin Kufieta, nimmt 2019 an "Der Bachelor" teil

MG RTL D Jasmin Iacuzzo, Bachelor-Kandidatin 2019

