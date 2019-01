So schnell ist das Abenteuer schon wieder vorbei – zumindest für einige von den Bachelor-Mädels! Am Abend startete die neunte Staffel der Kuppelsendung, in der Andrej Mangold (31) nach der großen Liebe sucht. 20 Frauen buhlten um die Gunst des Basketballspielers, von denen er in der ersten Nacht der Rosen gleich drei Singles nach Hause schicken musste. Doch für wen ist Schluss?

Für TV-Junggeselle Andrej war es keine leichte Wahl, immerhin hatte er nur wenig Zeit, die vielen Damen in nur wenigen Stunden näher kennenzulernen. Am Ende hörte der 31-Jährige auf seinen Instinkt: Jasmin Iacuzzo, Julia Jessica Karbownik und Karin Kufieta müssen ihre Koffer packen und von Mexiko zurück nach Deutschland fliegen. "Es ist eine Bauchentscheidung. Mein erster Eindruck, ein Gefühl. Manchmal sieht man jemanden und hat ein gutes Gefühl, manchmal nicht", erklärte der Hannoveraner.

Kandidatin Christina Graß (30) konnte beruhigt in die Auswahl-Zeremonie gehen. Die leidenschaftliche Reiterin hatte von Andrej schon während der Begrüßung eine blumige Wildcard erhalten. Ihre Gesangseinlage und dass sie aus der gleichen Stadt kommt wie er, hat den Unternehmer offenbar aus den Socken gehauen.

