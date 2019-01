Die Fans von GZSZ sind mal wieder auf Krawall gebürstet. Die Vorabendserie feiert seit Jahren große Erfolge und lockt mit ihren spannenden Storys regelmäßig zahlreiche Zuschauer vor die heimische Mattscheibe. Inzest, fieses Mobbing, Seitensprung – die Macher kennen keine Tabuthemen. Leider kommt nicht jede Idee gut beim Publikum an. Momentan hagelt es im Netz mal wieder heftig Kritik – und zwar wegen Chris' (Eric Stehfest, 29) Boykott-Aktion.

Chris setzt gerade alles daran, einen Pharma-Konzern in den Ruin zu treiben, der ein lebensrettendes Medikament viel zu teuer anbieten will. Deshalb stürmte er mit Philips (Jörn Schlönvoigts, 32) Arzt-Ausweis, den er ihm zuvor geklaut hatte, eine Konferenz und hält eine flammende Rede über Ausbeutung, arme Menschen und Profit-Gier großer Firmen. In der Soap landet der leidenschaftliche Aktivist damit einen echten Netz-Hit und bekommt ausschließlich positives Feedback. Doch bei den treuen GZSZ-Fans fällt er damit ganz schön in Ungnade.

Auf Instagram gibt es einen herben Shitstorm. "So ein selbstgefälliger Asi!" oder "Guten Zeiten, schlechte Zeiten bei Chris, du nervst" oder "Diese Rolle ist total überreizt und nervt auch mich", wettern die User. Viele finden die Einstellung des DJs zwar gut, aber sein Verhalten ziemlich daneben – vor allem, dass er seine Freunde da mit reinzieht, stößt bei den Zuschauern auf Unverständnis.

MG RTL D / Rolf Baumgartner Lilly (Iris Mareike Steen) und Chris (Eric Stehfest) am Set von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"

MG RTL D / Rolf Baumgartner Felix (Thaddäus Meilinger), Chris (Eric Stehfest) und Philip (Jörn Schlönvoigt) bei GZSZ

