Achtung, Ladys, jetzt ist Schnappatmung angesagt! Schauspiel-Hottie Jason Momoa (39) glänzt nicht nur auf der Leinwand als Aquaman, auch zuvor zog der 39-jährige Hawaiianer alle Blicke auf sich. Schon Ende der neunziger Jahre hatte er seine erste Rolle in der Kult-Serie Baywatch als Jason Ioane. Bilder vom Set beweisen nun, dass der damals erst 20-Jährige schon früher ein ziemlicher Leckerbissen war!

In der Rettungsschwimmer-Serie stand Jason von 1999 bis 2001 unter anderem neben "Baywatch"-Aushängeschild David Hasselhoff (66) vor der Kamera. Aufgefallen ist er auch damals schon: Mit durchtrainiertem Body und langer Zottel-Mähne war er ein echter Hingucker – zwar ohne Bart, dafür mit kantigem Kinn. Allerdings macht Jason nicht nur durch sein kerniges Äußeres von sich reden. Wie Schauspielkollegin und "Aquaman"-Co-Star Amber Heard (32) in einem Interview mit NBC preisgab, scheint der Actionheld eine ziemliche Nervensäge zu sein.

"Ich habe in der Drehpause am Set gelesen, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, hat Jason Seiten aus meinem Buch gerissen", plauderte Amber aus. Dass beim Schauspieler der Schalk im Nacken sitzt, hat neulich auch erst einer seiner Pranks gezeigt: Der Hawaiianer crashte in seiner Heimat ein Hochzeits-Fotoshooting zweier frisch Vermählter. Und zwar, wie sollte es anders sein, als Aquaman verkleidet!

Rex Features / Rex Features Jason Momoa am Set von "Baywatch"

Rex Features / Rex Features Stacy Kamano und Jason Momoa in "Baywatch"

WENN Jason Momoa bei der "Aquaman"-Premiere in Sydney

