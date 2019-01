Lilly Becker (42) sorgte im Netz für Lacher! Die gebürtige Niederländerin ging am Samstagabend bei der diesjährigen Promi-Darts-WM an den Start und schlug sich als einzige Frau in der Runde gar nicht schlecht. Zusammen mit Profi Peter Wright schaffte sie es immerhin bis ins Halbfinale des Wettbewerbs. Die Freude darüber war so groß, dass ihr beim Jubeln doch glatt die Hose platzte.

Ups, da wurde Lilly ihr sexy Outfit wohl zum Verhängnis. Als klar war, dass sie und ihr Team-Kollege eine Runde weiter waren, sprang sie ihm in die Arme und da passierte es: Ihre enge Lackhose platzte und das Gesicht des Models sprach Bände: Ihm ist die Situation sichtlich peinlich. Auf Twitter amüsieren sich die User auch einen Tag später noch köstlich über die Panne. "Na endlich, wir haben ein Hosengate! Die Lackhose von Lilly Becker ist geplatzt. Was springt die auch den Peter Wright so krass an?" oder "Respekt dem tapferen Schneiderlein, das Lilly Becker in der Werbung den Hintern sanieren musste", scherzten sie im Netz.

Den Rest des Abends trug die 42-Jährige ihr langes Trikot einfach über der Hose. Einen Popo-Blitzer in Richtung Kamera gab es also nicht. Manche Fans sind deshalb ziemlich enttäuscht, denn sie finden: Lillys Kehrseite kann sich durchaus sehen lassen. Erst kürzlich postete sie selbst ein Bikini-Foto, auf dem sie ihren knackigen Hintern präsentierte und ihre Follower waren begeistert.

ATP/WENN.com Lilly Becker auf der Wiesn

Anzeige

Getty Images Lilly Becker bei einer Hotel-Eröffnung in Baden-Baden 2016

Anzeige

Instagram / lillybeckerofficial Lilly Becker, Malediven 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de