Das Finale naht! Im Rahmen der Golden Globes, die am Sonntagabend verliehen wurden, nutzte der US-Sender HBO die Gelegenheit, erstes Material seiner Serien-Highlights 2019 zu veröffentlichen. Dazu gehört natürlich auch das Fantasy-Epos Game of Thrones, dessen finale Staffel im April schon mit Spannung erwartet wird. Im Netz verbreitete sich der GoT-Teaser wie ein Lauffeuer, doch was genau verrät der Clip?

An sich dauert der Ausschnitt nur sechs Sekunden. Darin zu sehen: der mächtige Drache Drogon, der über eine Armee hinwegfliegt. Dann ein Cut: Jon Snow und Daenerys Targaryen kommen in Winterfell an. Dort wird das frisch verliebte Paar – das in der letzten Folge der vergangenen Staffel im Bett landete – von Jons Schwester Sansa begrüßt. Trotz der Kürze der Sequenz, ist die Anspannung beinahe greifbar, als Sansa mit Widerwillen an Daenerys gerichtet erklärt: "Winterfell gehört Euch, Eure Hoheit." Daenerys nimmt das mit einem simplen Kopfnicken an und scheint zufrieden. Jon steht buchstäblich zwischen den beiden Frauen, die sich ganz genau beobachten. Der Trailer wirft viele Fragen auf, was die Zukunft der Charaktere angeht, doch eines scheint sicher: Jon und Daenerys schaffen es vermutlich nach Winterfell, bevor die Weißen Wanderer dort einfallen.

Trotz der Begeisterungsstürme kritisieren die Fans der Serie jedoch eine Sache im Besonderen: Sechs Sekunden seien viel zu wenig für einen Trailer – sie wollen mehr!

United Archives GmbH / Actionpress Kit Harington und Iain Glen in "Game of Thrones"

Anzeige

United Archives GmbH/ActionPress Liam Cunningham, Kit Harington, Sophie Turner in "Game of Thrones" Staffel 7

Anzeige

Wiese/face to face/ActionPress Gwendoline Christie in "Game of Thrones", Staffel 6

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de