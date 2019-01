Ob ihr ein ganz bestimmtes Detail besonders Glück brachte? Am Sonntagabend stand Sarah Lombardi (26) zum ersten Mal für Dancing on Ice auf der Eisfläche. Als eine von acht prominenten Kandidaten hatte die Sängerin seit drei Monaten für das sportliche Format trainiert. Dennoch war ihre Aufregung kurz vor der ersten Performance riesig. Dabei hätte doch ohnehin nichts schiefgehen können, oder? Schließlich hatte Sarah einen süßen Glücksbringer bei sich!

Bei den Dreharbeiten zur Sat.1-Show verriet die Musikerin: Gemeinsam mit ihrem Sohnemann Alessio Lombardi (3) schrieb sie dessen Namen unter ihre Schlittschuhe. Das sollte der Nachwuchs-Eisläuferin Glück bringen. Eine Taktik, die offenbar aufging: Mit satten 34 von 40 möglichen Punkten konnte sich die junge Mutter über den zweiten Platz in der Gesamtwertung der Jury freuen. Doch nicht nur die vier Juroren um Katarina Witt und Judith Williams (46) waren von der Powerfrau begeistert.

Ob ein Promi es in die nächste eisige Runde schafft, entscheidet neben dem Juroren-Quartett auch das Publikum. Den Zuschauern schien Sarahs Auftritt mit Profi-Partner Joti Polizoakis (23) ebenfalls gefallen zu haben – sie riefen so zahlreich an, dass das Eislauf-Duo direkt in die zweite Show tanzen durfte.

Instagram / sarellax3 Alessio und Sarah Lombardi an Weihnachten 2018

Getty Images Sarah Lombardi und Joti Polizoakis bei "Dancing on Ice"

Getty Images Sarah Lombardi und Joti Polizoakis bei "Dancing on Ice" 2019

