Hat Sarah Lombardi (26) den Sieg bei Dancing on Ice schon in der Tasche? Soeben ist die Sängerin erstmals über das Eis gefegt und hat nicht nur das Live-Publikum mit ihrer Performance zu Alicia Keys (37)' "Fallin" umgehauen: Auch die Jury war völlig aus dem Häuschen und überschüttete Sarah minutenlang mit Lob. Oben drauf gab es für die prominente Kufen-Künstlerin die bisher zweithöchste Wertung – und gilt schon jetzt als klare Favoritin!

Nach einer emotionalen Fahrt über die Eisfläche konnte sich die Mama von Söhnchen Alessio (3) über satte 34 Punkte freuen. "Ich bin fast ein bisschen sauer, was du in drei Monaten gelernt hast. Das war schon eine richtige Kür", lobte sie anschließend Eiskunstläuferin Katarina Witt. Teleshopping-Queen Judith Williams (46) schwärmte: "Also Sarah, was bist du für eine Frau? Womit du Deutschland von Sendung zu Sendung verblüffst. Du traust dich einfach und lässt dich in keine Schublade stecken."

Hat ihre Konkurrenz überhaupt noch eine Chance? Immerhin hatte Sarah schon vor Beginn der Show in einer Promiflash-Umfrage am besten abgeschnitten. Fast die Hälfte aller Teilnehmer waren sich sicher, dass die "Genau hier"-Interpretin den Titel holen wird.

P.Hoffmann/WENN.com Sarah Lombardi bei "Dancing on Ice"

P.Hoffmann/WENN.com Sarah Lombardi und Joti Polizoakis bei "Dancing on Ice"

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi und Joti Polizoakis bei "Dancing on Ice"

P.Hoffmann/WENN.com Sarah Lombardi und Partner Joti Polizoakis bei "Dancing on Ice" 2019



