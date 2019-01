Evelyn Burdecki (30) kann es immer noch nicht fassen! Ab dem 11. Januar rufen die Urwaldstimmen aus dem Dschungelcamp wieder nach zwölf deutschen Stars und Sternchen, die der amtieren Dschungel-Queen Jenny Frankhauser (26) die Krone streitig machen wollen – mit dabei: das ehemalige Bachelor-Babe! Promiflash traf die quirlige Blondine kurz vor ihrem Abflug nach Down Under am Flughafen in Frankfurt am Main – und dort wusste sie vor Aufregung gar nicht, wohin sie eigentlich fliegt.

"Ich realisiere halt immer noch nicht, dass es jetzt nach Australien geht", stellte die 30-Jährige gegenüber Promiflash klar. "Aber ich glaube, wenn ich im Flugzeug nach Shanghai bin, dann wird's schon so, dass ich dann anfange: 'Hm, was habe ich denn vergessen?'", plapperte sie weiter drauf los. Dass sie vor Nervosität nicht auf dem Schirm hatte, dass ihr Zwischenstopp nicht in Shanghai, sondern in Singapur sein würde, sei ihr bei dem ganzen Wirbel wohl verziehen.

Vor den laufenden Buschkameras wird die Reality-Darstellerin auf ihren Ex-Freund Domenico De Cicco treffen. Die beiden lernten sich im Flirt-Format Bachelor in Paradise kennen und lieben, sprachen sogar bereits über Hochzeit und Kinder. Ende August trennten sich die beiden. Wie sie sich in der Freiluft-WG wohl verhalten werden?

Alle Infos zu 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' im Special bei RTL.de

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, "Der Bachelor"-Kandidatin 2017

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, Dschungelcamp-Kandidatin 2019

MG RTL D / Arya Shirazi Domenico De Cicco und Evelyn Burdecki, Dschungelcamp-Kandidaten 2019

