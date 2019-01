Sonja Zietlow (50) ist startklar! Die Moderatorin befindet sich gerade auf dem Weg in den australischen Dschungel – auch in diesem Jahr wird sie gemeinsam mit Daniel Hartwich (40) die Stars und Sternchen im Dschungelcamp begleiten. Für den langen Flug nach Down Under hat ihr Natascha Ochsenknecht (54) eine ganz besondere Freude gemacht: Sonja trägt auf dem Weg nach Australien Kleidungsstücke aus Natashas Kollektion!

Auf Facebook meldete sich Sonja mit einem Posting aus dem Flieger. In einem pinken Pullover und mit einem bunten Schal um den Hals strahlt die 50-Jährige in die Kamera. "Danke für das Reise-Outfit! Ich liiiiebe Pink", schrieb sie zu dem farbenfrohen Schnappschuss. Natascha freute sich riesig und teilte das Strahlebild auf Instagram mit ihren Fans. "Sonja ist auf dem Weg. ’Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!' kann starten. Perfekt eingemummelt in meine Kollektion von Zwillingsherz-Fashion", kommentierte sie ihren Post.

Die 54-Jährige hat mit ihrem stylishen Geschenk anscheinend genau ins Schwarze getroffen: Nicht selten gehören bunte Muster und Outfits in Rosatönen zu Sonjas modischen Dschungel-Highlights. Die Moderations-Looks behält die freche Blondine allerdings nicht immer selbst – schon fünf Mal versteigerte sie ihre Garderobe für den guten Zweck.

Matthias Nareyek/Getty Images for Riani Natascha Ochsenknecht bei der Mercedes-Benz Fashion Week

Facebook / Sonja Zietlow Sonja Zietlow auf dem Weg nach München

Instagram / danielhartwichnews Daniel Hartwich und Sonja Zietlow

