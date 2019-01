Jetzt ist es offiziell! Schon länger wird gemunkelt, dass Tiffany Trump (25) nach der Trennung von Fachinformatiker Ross Mechanic, vor über einem Jahr, wieder in festen Händen ist. Die Tochter von US-Präsident Donald Trump (72) soll sich bereits vor einiger Zeit einen schwerreichen Unternehmer aus Nigeria geangelt haben. Mit einem Bild im Netz macht die 25-Jährige ihre Beziehung zum Milliardär Michael Boulos jetzt offiziell.

Auf dem Foto posiert Tiffany mit ihrem neuen Freund vor einem funkelnden Weihnachtsbaum. Während die Jurastudentin ein figurbetontes, schwarzes Kleid trägt, ist Michael, der Erbe des milliardenschweren nigerianischen Konglomerats Boulos Enterprise, in einen schwarzen Anzug mit roter Krawatte gekleidet. Der Schnappschuss wurde bereits am 13. Dezember bei der Weihnachtsfeier im Weißen Haus aufgenommen. Kennengelernt hatten sich die beiden, laut Page Six, im vergangenen Sommer, als Tiffany auf Mykonos Urlaub machte. Wie das US-Portal im November berichtete, verbrachte Michael bereits Thanksgiving auf dem Mar-a-Lago-Anwesen der Trumps in Florida, wo die 25-Jährige ihn ihrer Familie vorstellte.

Von ihren Followern erntet die Trump-Tochter für den Beitrag jedoch auch ordentlich Kritik. Auf viele scheint sie in dem Post zu unnatürlich zu wirken. Einer fragt: "Was ist mit deinem Gesicht passiert?" Ein anderer kommentiert: "Armes Ding, du fängst an gruselig auszusehen, lass die Operationen!"

Instagram/tiffanytrump Ross Mechanic und Tiffany Trump

Getty Images Tiffany Trump und Donald Trump

Instagram / tiffanytrump Tiffany Trump, Tochter von US-Präsident Donald Trump

