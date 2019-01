Aktuell sorgt Michael Wendler (46) mit seiner neuen Flamme für Schlagzeilen: Die 18-jährige Schülerin Laura M. soll nach der Trennung von seiner Frau Claudia Norberg die Neue an Michaels Seite sein. Die Liaison ist allerdings nicht nur unter Wendler-Fans das Top-Thema – auch an Lauras Schule wurde heftig über ihre Liebschaft zu dem 28 Jahre älteren Schlagerstar diskutiert. Jetzt meldete sich Michael zu Wort: Er kann den Trubel um seine Beziehung überhaupt nicht nachvollziehen!

Auf seinem Instagram-Profil äußerte sich der 46-Jährige zum öffentlichen Interesse an ihm und seiner neuen Liebe: "Leute, was ist in Deutschland los?", fragte sich Michael in seinem Posting. "Gibt es kein anderes Thema, als über meinen Beziehungsstatus zu berichten? Unglaublich!", textete er verärgert. Seine Fans sehen das Ganze gelassen: "Lass sie reden" und "Kopf hoch, du musst wissen, was für dich richtig ist", heißt es in den Kommentaren.

Erst kürzlich wurde der Musiker noch wild turtelnd mit Laura in Miami gesichtet. Jetzt ging es für die Schülerin aber wieder in ihre Heimat nach Sachsen-Anhalt, wo sie weiterhin die Schulbank drücken muss.

RHEINPRESS Michael Wendler singt bei der Sixx Paxx Roxx Tour

Anzeige

Instagram / wendler.michael Michael Wendler, Sänger

Anzeige

AM / SplashNews.com Michael Wendler und Laura in Miami

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de