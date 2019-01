Michael Wendlers (46) neue Freundin ist Thema Nummer eins in ihrer Heimatstadt Stendal! Seit Tagen sorgt der Schlagerstar mit seiner neuen Liebschaft für Schlagzeilen: Mit der 18-jährigen Schülerin Laura aus Sachsen-Anhalt zeigt er sich Händchen haltend und turtelnd in Florida – dem Ort, an dem sich Michael, seine Ex Claudia und die gemeinsame Teenager-Tochter Adeline (16) vor drei Jahren ein Zuhause schafften. Doch auch an Lauras Schule in Deutschland geht es heiß her: Es wird den ganzen Tag lang über ihre Liaison mit dem Wendler gesprochen!

Wie Lauras Mitschülerin Liv-Marlene (17) im Interview mit RTL verriet, gebe es seit den Weihnachtsferien keinen anderen Gesprächsstoff mehr am Fachgymnasium in Stendal als die beiden. "Es wurde in der Schule den ganzen Tag darüber erzählt", enthüllte sie. Auch darüber, wie sie den 28 Jahre älteren "Sie liebt den DJ"-Interpreten kennengelernt hat, wird wild spekuliert. "Sie soll wohl auf so Schlagerfeiern gewesen sein und da sollen sie sich kennengelernt haben", plauderte Liv-Marlene weiter aus. Laura selbst sei der ganze Wirbel um ihre Person zu viel, seit sie wieder aus Florida zurück ist. Sie schließe sich in der Toilette ein, um den eindringlichen Blicken und neugierigen Fragen zu entkommen.

Lauras berühmter Partner ist offiziell seit Anfang Oktober von seiner Noch-Ehefrau getrennt. Knapp 30 Jahre lang gingen Michael und Claudia Hand in Hand durchs Leben – neun davon sogar als Ehepaar. Trotz Trennung und der neuen Liebschaft stehen die beiden Ex-Partner nicht auf Kriegsfuß. "Liebe ist keine Frage des Alters, sondern ob man sich körperlich zueinander hingezogen fühlt", rechtfertigte seine Ex Michaels Techtelmechtel gegenüber Bild.

AM / SplashNews.com Michael Wendler und Laura in Miami

Facebook / Laura M. Laura M., angebliche Freundin von Michael Wendler

Timm/face to face/ActionPress Michael Wendler und Claudia Norberg beim Echo 2014

