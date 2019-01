Daniela Büchner (40) gibt nicht auf! Erst im vergangenen November musste die Reality-TV-Darstellerin einen schrecklichen Verlust verkraften: Ihr geliebter Ehemann und TV-Auswanderer Jens Büchner (✝49) starb überraschend an Lungenkrebs. Der plötzliche Tod des Schlagerstars stürzte die fünffache Mutter in tiefe Trauer – doch sie lässt sich von ihrem Schmerz nicht unterkriegen: Daniela will für Jens und ihre Kinder immer weitermachen!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 40-Jährige jetzt ein Schwarz-Weiß-Bild des verstorbenen Bürgerrechtlers Martin Luther King (✝39) und ein zugehöriges Zitat: "Wenn du nicht fliegen kannst, renne. Wenn du nicht rennen kannst, gehe. Wenn du nicht gehen kannst, krabble. Aber was auch immer du tust, du musst weitermachen." Die inspirierende Aussage des Aktivisten dürfte der Witwe genau die Kraft geben, die sie derzeit braucht.

Nicht nur ermutigende Worte gaben Daniela Kraft; in den vergangenen Wochen erhielt sie außerdem Unterstützung von ihren Freunden und der Familie. Die Silvesternacht verbrachte sie mit ihren Das Sommerhaus der Stars-Kollegen Frank (50) und Elke Fussbroich (52), mit denen sie in Erinnerungen an Jens schwelgte – sodass der 49-Jährige trotz seines Todes bei ihnen war.

Meister,Marco/ActionPress Jens Büchner in Bremen

Meister,Marco Daniela und Jens Büchner

Instagram / frank_fussbroich Elke und Frank Fussbroich mit Jens und Daniela Büchner



