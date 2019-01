Eine packende Folge von Der Bachelor fand nun seinen Höhepunkt. In der zweiten Episode der Kuppelshow fühlte Andrej Mangold (31) seinen Bewerberinnen erstmals so richtig auf den Zahn. Bei einem Einzel- und zwei Gruppen-Dates verschaffte sich der Basketballer schon einen besseren Überblick über die Kandidatinnen des Flirt-Formats. Für drei Girls ist das Abenteuer jedoch schon wieder vorbei. Claudia Bergmann, Lara Helmrich und Mariya Lazareva müssen ihre Koffer packen.

Gerade die YouTuberin Mariya zeigte sich nach der Verkündung in der zweiten Nacht der Rosen wenig beeindruckt von ihrem Exit: "Was ich jetzt gesehen habe, wer weitergekommen ist. Ich möchte nicht böse sein, aber wenn das sein Geschmack ist, bin ich glücklich und froh, zu gehen." Tanzmaus Lara hingegen hätte gerne weiter um das Herz des hübschen Hannoveraners gekämpft. "Ich hätte schon noch gerne eine Chance gehabt. Weil wir haben uns ja noch gar nicht richtig kennengelernt und das finde ich eigentlich sehr schade", resümierte die Blondine. Dem schloss sich auch Sächsin Claudia an.

Für den Junggesellen ging damit auch ein turbulenter Abend vorüber. Zuvor hatte Isabell Bernsee (28) seine letzte Schnittblume abgelehnt. Das war Andrej auch in seiner anschließenden Rede nach der Rosenvergabe anzumerken. "Ich sehe, wie es euch geht. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie es mir geht. Ich finde es sehr schwierig, jemanden in so eine Situation zu bringen", fasste er die vergangenen Stunden zusammen.

MG RTL D Mariya Lazareva, Bachelor-Kandidatin

MG RTL D Lara Helmrich, "Der Bachelor"-Kandidatin 2019

MG RTL D Andrej Mangold bei der zweiten Nacht der Rosen

