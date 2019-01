Bald ist es so weit bei Nina Bott (41) – die Moderatorin erwartet ihr drittes Kind! Im vergangenen Juli verkündete die Beauty, dass ihre Sprösslinge Luna und Lennox ein Brüderchen bekommen. Die 40-Jährige und ihr Partner Benjamin Baarz können es kaum noch erwarten. Nina plauderte bereits aus, dass der geplante Geburtstermin im Januar liegt. Geht es also demnächst in den Kreißsaal?

Via Instagram klärte die Vollblutmami ihre Follower nun auf: "Nein, das Baby ist noch nicht da, aber er hat ja auch noch eine Weile Zeit bis zum Stichtag", gab Nina ein Schwangerschafts-Update. Die letzten Tage vor der Geburt will sie nun ganz bewusst wahrnehmen: "Ich genieße trotzdem schon mal jede Minute mit meinem Bauch, geht ja viel zu schnell rum diese Zeit", erklärte die Blondine weiter.

Dass sie die Schwangerschaft vermissen wird, betonte Nina auch schon in einem früheren Baby-Update – und das, obwohl die üblichen Nebenwirkungen nicht spurlos an ihr vorbeigegangen sind: "Ich bin noch emotionaler als sonst", verriet die Moderatorin im Bild-Gespräch. Außerdem sei sie aktuell ganz besonders schusselig.

