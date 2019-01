Aufgepasst Andrej Mangold (31), diese Lady hat nicht nur scharfe Kurven, sondern auch eine scharfe Zunge! Am heutigen Mittwoch flimmert die zweite Folge der neuen Bachelor-Staffel über die Bildschirme. Eine, die auf Anhieb nachhaltig Eindruck bei Publikum und Bachelor hinterlassen konnte, war Christina Graß (30). Mit viel Charme und einer spontanen Gesangseinlage begeisterte die 30-Jährige den TV-Junggesellen und ergatterte die allererste Rose. Aber ihre Freunde Jessica Neufeld (24) und Niklas Schröder (29) wissen: Wenn der hübschen Pharmareferentin etwas nicht passt, kann sie auch ganz anders.

Promiflash traf Nik und seine Verlobte bei ihm zu Hause und hakte mal nach: Wie tickt Christina eigentlich? "So, wie ich sie kennengelernt habe, kann ich sagen, dass sie sehr direkt ist. Also wenn es zwischen beiden nicht passt, dann sagt Christina auch tschüss. Sie ist echt skrupellos, was das angeht", stellte der ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidat klar. Die Brünette würde dem früheren Basketball-Profi schon ganz genau zeigen, wie der Hase läuft. Ob Andrej den Ansprüchen von Single-Lady Christina gerecht werden könnte? Zumindest was das Aussehen des Rosenkavaliers betrifft haben Jessica und Nik da keine Zweifel: Denn ihrer Meinung nach ist der Hannoveraner ein echtes Sahneschnittchen. "Das ist wirklich einer der attraktivsten Männer, die je mitgemacht haben", verriet Nik im Gespräch.

Ob es zwischen Christina und Andrej wirklich gefunkt hat, wird sich erst in den kommenden Wochen zeigen. Allerdings kursierten schon im Vorfeld der Ausstrahlung erste Gerüchte, dass sich der sportliche Hottie tatsächlich für die Hobby-Reiterin entschieden haben soll.

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNOW.

MG RTL D Andrej und Christina bei "Der Bachelor" 2018

Anzeige

ActionPress Jessica Neufeld und Niklas Schröder bei The Dome 2018

Anzeige

MG RTL D Christina Graß, Bachelor-Teilnehmerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de