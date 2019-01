Hat sie das Herz des Bachelors bereits erobert? Die Fans der Kuppelshow sind schon voller Vorfreude: Am Mittwoch startet endlich die neunte Staffel des Flirtformats. Der ehemalige Basketballprofi Andrej Mangold (31) hofft 2019 darauf, in Mexiko seine große Liebe zu finden. Und vor allem eine der 20 Kandidatinnen scheint besonders gute Chancen zu haben: Gerüchten zufolge steht schon vor Sendestart fest, welches Girl am Ende die letzte Rose bekommt!

Andrej soll laut eines Closer-Insiders ein Auge auf Christina Graß (30) geworfen haben. Rein optisch passt die Pharmareferentin jedenfalls perfekt in das Beuteschema des TV-Rosenkavaliers. Bekanntlich steht der Sportler eher auf den dunklen Frauentyp, sodass die Hannoveranerin mit ihrer brünetten Wallemähne und ihren braunen Augen mächtig bei dem Hottie punkten dürfte. Von ihrem Look her erinnert die ehemalige Miss Norddeutschland zudem verdächtig an Andrejs Ex-Freundinnen Maria Ishutova und Pauline Suchanek.

Doch nicht nur dank ihres Looks hat Christina gute Karten: Sie dürfte sich auch vor der Kamera pudelwohl fühlen. Immerhin schnupperte sie am Set der RTL II-Krankenhaussoap Schwestern – Volle Dosis Liebe bereits Schauspielluft. Außerdem ist sie mit der ehemaligen Bachelor-Kandidatin Yeliz Koc (25) befreundet und konnte sich im Vorfeld so hilfreiche Tipps für den TV-Flirt holen. Glaubt ihr auch, dass Christina gute Chancen hat? Stimmt im Umfeld ab!

