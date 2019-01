Ein unvergesslicher Moment für Pietro Lombardi (26)! 2011 stand der heutige Chartstürmer zum allerersten Mal vor den Juroren der achten Staffel von Deutschland sucht den Superstar – heute sitzt er neben Let's Dance-Profi Oana Nechiti (30), Soul-Sänger Xavier Naidoo (47) und Pop-Titan Dieter Bohlen (64) selbst hinterm gefürchteten Jury-Pult. Anlass genug, um auf Pietros allererste Performance vor den laufenden DSDS-Kameras zurückzublicken: Mit einer pikanten Äußerung über seinen Keyboard-Ständer sammelte er Sympathiepunkte – dabei konnte Pietro das Instrument nicht einmal spielen, wie er jetzt enthüllte!

Als der damals 18-Jährige den Casting-Raum in Köln betrat, kam er in Begleitung seines Keyboards. "Ich bin jetzt echt richtig, richtig froh, hier zu sein. Seit zwölf Stunden mit dem Ständer hier", lautete seine Begrüßung, die Dieter und Co. natürlich sofort ein Lächeln auf die Lippen zauberte. Heute erinnert sich der "Phänomenal"-Interpret schmunzelnd an sein Casting zurück und gestand bei Die Pietro Lombardi Story: "Ich habe das überhaupt nicht ernst genommen. Ich konnte auch gar kein Klavier spielen, aber ich dachte, das kommt gut an. Ich habe mir bei YouTube dann Tutorials angeguckt und so getan, als wäre ich Mozart."

Sebastian Wurth, der mittlerweile Mitglied der Schlager-Boyband Feuerherz ist, war damals einer der Co-Kandidaten von Pie. Auf Instagram veröffentlichte er ein Throwback-Pic von den beiden Jungs. "Sind wir nicht süß? Ziemlich genau acht Jahre ist das her und jetzt sitzt der Junge in der Jury", schrieb der Musiker dazu.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Xavier Naidoo, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen, Juroren der 16. DSDS-Staffel

Kammerer,Bernd / ActionPress DSDS-Juror Pietro Lombardi, August 2018

Instagram / sebastianwurthoffiziell Pietro Lombardi und Sebastian Wurth in der achten Staffel von DSDS

