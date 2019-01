Egal ob Kim (38), Khloe (34), Kourtney (39), Kylie (21) oder Kendall (23) – diese Familie ist mit schönen Frauen gesegnet. Zum Glück für die Fans zeigen alle Kardashian-Jenner-Frauen gerne, was sie haben. Während des traditionellen und ziemlich luxuriösen Neujahrsurlaubs in Aspen, Colorado, genießen zwei der Schwestern ihre Zeit im Pool und im knappen Bikini – und bieten damit neuen Stoff für sexy Kurvendiskussionen unter den Fans.

"Was ist heißer als heiße Schokolade?" Das fragt Kourtney ihre Follower auf Instagram. Die Antwort liefert sie gleich mit: ein Bild von sich und Kendall im knappen Zweiteiler. Die Schwestern räkeln sich dabei im tiefblau leuchtenden Pool, trinken heiße Schokolade und zeigen ganz nebenbei ihre Hammerkurven. Verführerisch ragen die Po-Backen aus dem Wasser und obwohl Kourtney ganze 16 Jahre älter als ihre Modelschwester ist, muss sie sich auf keinen Fall hinter der 23-Jährigen verstecken. Glitzer-Höschen und Po kommen bei den Keeping up with the Kardashians-Stars perfekt zur Geltung.

Auch die Follower finden den Schnappschuss absolut gelungen und haben gleich eine Antwort auf Kourtneys Frage parat: "Ihr zwei schönen Frauen natürlich." Der Meinung scheinen noch mehrere Fans zu sein: Das Bild wurde über 3 Millionen Mal geliked. Wessen Knack-Po gefällt euch besser? Stimmt ab!

Getty Images Kendall Jenner und Kourtney Kardashian bei einer Party in Beverly Hills

Getty Images Kourtney Kardashian in Los Angeles

United Archives GmbH/ActionPress Kendall Jenner auf dem Filmfestival in Cannes 2018

