Michael Wendlers (46) neue Liebe und seine Tochter trennen nur zwei Jahre Altersunterschied – aber wie verstehen sich die beiden Mädels eigentlich? Seit Tagen hält die Beziehung des Schlager-Stars die Fans in Atem: Nach der Trennung von Noch-Ehefrau Claudia turtelt der 46-Jährige mit der 28 Jahre jüngeren Laura. Ein Problem für seine Tochter Adeline oder kommt die Teenagerin gut mit ihr klar? Im Netz tauschen sich die Teen-Girls bereits öffentlich aus!

Die junge Blondine postete auf ihrem Instagram-Account ein Foto, auf dem sie dem Trubel symbolisch die kalte Schulter zeigt und schrieb dazu: "Ich fokussiere mich nicht auf das, was gegen mich steht. Ich fokussiere mich auf meine Ziele und versuche, den Rest zu ignorieren." Eine Ansage an Papas neue Liebe oder doch ein Zeichen der Verbundenheit mit ihrer Altersgenossin? Immerhin folgen sich die beiden Teen-Girls auf der Foto-Plattform und Laura kommentierte Adelines Beitrag mit den Worten "Tausend Küsse an dich". Nach Stunk sieht es hier jedenfalls nicht aus!

Ob Laura nun eines Tages die Stiefmutter ihrer fast gleichaltrigen Insta-Followerin wird? Gegenüber RTL erklärte sie in ihrem ersten Interview, sie wisse noch gar nicht, wohin ihr Flirt mit dem Wendler führe. "Ich will nichts sagen, was nur für Verwirrung sorgt. Was passiert, was wird, das weiß keiner. Das steht alles in den Sternen", sagte die Schülerin.

AM / SplashNews.com Michael Wendler und Laura in Miami

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und seine Tochter Adeline

Facebook / Laura M. Laura M., angebliche Freundin von Michael Wendler

