Was geht da genau zwischen Michael Wendler (46) und Laura M.? In den vergangenen Tagen sorgte die neue Liaison des Schlagerstars für etliche Schlagzeilen: Immerhin hat der Sänger mit der 18-jährigen Schülerin aus Stendal eine 28 Jahre jüngere Frau an seiner Seite. Bisher hat sich seine neue Partnerin noch nicht zu der heiß diskutierten Beziehung geäußert: Doch jetzt gab Laura ein erstes Interview!

Nachdem Laura die vergangenen Tage mit Michael in seiner Wahlheimat Miami verbrachte, drückt sie nun wieder die Schulbank an der Fachschule in Stendal. Dort besucht sie die Klasse Gesundheit und Soziales. Kurz vor dem Unterricht wurde der Teenager von einem RTL-Team abgefangen und zu seiner Romanze mit dem Musiker befragt. "Ich weiß noch nicht, wo das hinführt. Ich will nichts sagen, was für Verwirrung sorgt. Was passiert, was wird, das weiß keiner. Das steht in den Sternen", ließ sich die 18-Jährige nicht zu einem eindeutigen Gefühlsouting hinreißen. Genau wie Michael hält sie sich mit konkreten Zukunftsplänen zurück – ihr Flirtpartner fand vor wenigen Tagen nämlich ähnliche Worte: "Es wissen ja nicht einmal wir beide, wie sich das alles weiterentwickelt", erklärte der 46-Jährige gegenüber Bild.

In Lauras Schule ist ihre Romanze mit dem Promi trotzdem das Topthema. Das Teenie-Girl stört sich allerdings nicht an dieser Aufmerksamkeit: "Also ich gehe damit ganz gut um. Alles gut. Wirklich", zeigte sie sich von dem Getuschel wenig beeindruckt.

AEDT/WENN.com Michael Wendler in Berlin

Facebook / Laura M. Laura M., angebliche Freundin von Michael Wendler

RHEINPRESS / ActionPress Michael Wendler bei der Sixx Paxx Roxx Tour

