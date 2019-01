Was für eine niedliche Liebeserklärung! Seitdem Cathy (30) und Mats Hummels (30) ihren kleinen Sohn Ludwig auf der Welt begrüßen durften, schweben die beiden voll und ganz im Eltern-Himmel. Besonders Mama Cathy geht in ihrer neuen Rolle vollkommen auf und teilt seither nur zu gerne ihre neuesten Mutter-Erkenntnisse und -Updates mit ihren Followern. Jetzt steht der erste Geburtstag ihres Söhnchens an – und aus diesem Anlass widmet die Designerin ihrem Baby zuckersüße Worte!

Auf Instagram teilte die Spielerfrau einen glücklichen Schnappschuss von sich aus dem Urlaub: Am Strand läuft Cathy auf die Kamera zu und spitzt die Lippen zu einem Kussmund. Grund zur Freude hat sie aber auch allemal: Schließlich wird der Nachwuchs am 11. Januar schon ein Jahr alt. "Morgen hat mein Bärli Geburtstag. Vor einem Jahr ist das größte Glück auf Erden in mein Leben getreten. Ludwig", schwärmte die Beauty mit zahlreichen Herzchen-Smileys in der Bildunterschrift.

Den Ehrentag verbringen die drei übrigens wieder in der Heimat, wie aus einem weiteren Insta-Posting hervorgeht. In den vergangenen Tagen verbrachte die kleine Familie nämlich eine entspannte Auszeit in Dubai.

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels im Januar 2019

Instagram / aussenrist15 Ludwig, Mats und Cathy Hummels an Silvester 2018/2019

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels mit Söhnchen Ludwig

Glaubt ihr, dass Cathy zum ersten Geburtstag von Ludwig endlich sein Gesicht auf Fotos zeigen wird? Auf keinen Fall. Ja, das wäre doch ein süßes Geschenk an die Fans. Abstimmen Ergebnis anzeigen



