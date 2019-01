Ein seltener Familien-Einblick der Hummels! Cathy Hummels (30) ist längst dafür bekannt, ihren Followern auch einmal mehr von ihrem Privatleben preiszugeben. Neben gelegentlichen Schnappschüssen mit Gatte Mats (30) steht vor allem das Mama-Sohn-Leben mit Sprössling Ludwig im Vordergrund ihres Social-Media-Kanals. Der Papa selbst hält sein Privatleben meist aus dem Netz fern. Zu Silvester veröffentlichte Mats jetzt aber ein niedliches Foto der ganzen Familie.

Seit der Geburt seines Sohnes ist es erst das dritte Mal, dass der Profi-Kicker des FC Bayern ein Bild mit seiner Frau und dem gemeinsamen Nachwuchs auf Instagram postete. "Frohes neues Jahr von den Hummeln", schrieb der Sportler zum Bild der kleinen Familie. Das Niedlichste: Ganz Babylike achtete Ludwig selbstverständlich nicht auf die Kamera, sondern spielte viel lieber an der Nase seines Papis herum.

Gattin Cathy postete ein ähnliches Bild auf ihrer eigenen Seite und gab in ihrer Story preis: Den Jahreswechsel verbrachte die Family bei leckerem Essen und zwischen Palmen in Dubai. Eines war der Designerin neben ihren Liebsten an diesem Abend noch besonders wichtig – ihre Fans. "Danke für eure Treue und eure Unterstützung, freue mich auf 2019 mit euch", ließ sie ihre Follower wissen.

Instagram / aussenrist15 Mats und Cathy Hummels kurz vor dem Jahreswechsel von 2018 zu 2019 in Dubai

Instagram / catherinyyy Ludwig, Mats und Cathy Hummels an Silvester 2018/2019

Instagram / catherinyyy Cathy und Mats Hummels

