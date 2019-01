Isabell Bernsee (28) kann nicht glauben, was im Netz gerade abgeht! In der vergangenen Bachelor-Folge lehnte die Immobilienkauffrau die Rose von TV-Junggeselle Andrej Mangold (31) ab. Zuvor hatte es ein heftiges Streitgespräch zwischen der Kickboxerin und dem Basketballer gegeben, in dem die 28-Jährige ihre Konkurrentin Stefanie Gebhardt als Bauer bezeichnete. Dafür weht ihr auf ihrem Social-Media-Profil nun ein heftiger Shitstorm entgegen – und von dem Ausmaß des Web-Hates ist das ehemalige Playmate total entsetzt!

In ihrer Instagram-Story hat Isabell absolut kein Verständnis für die zahlreichen Beleidigungen. "Ich bekomme sehr viel Hasskommentare, dass ich eine Schlampe bin oder eine Hure wäre. Da frage ich mich allen Ernstes, was geht bei euch im Kopf ab? Jetzt mal ernsthaft", schießt die Single-Lady gegen ihre Hater. Sie selbst habe in den vergangenen Staffeln auch stets mitgefiebert und für die eine oder andere Kandidatin eine Antipathie entwickelt – trotzdem sei es ihr nie in den Sinn gekommen, die Person im Netz fertigzumachen. Daher ist sie über einige Kritiker besonders verärgert: "Am allermeisten enttäuscht, bin ich von den Leuten, die selber mal Kandidaten beim Bachelor oder der Bachelorette waren", erklärt die leidenschaftliche Kampfsportlerin.

Da Isabell offenbar vor Selbstbewusstsein nur so strotzt, prallen die üblen Worte zum Glück an ihr ab. Sie weiß jedoch, dass andere Menschen heftig unter solchen Beleidigungen leiden: "Es ist echt keine schöne Sache. Und jetzt stellt euch mal vor, ich hätte nicht so ein dickes Fell: Vielleicht hätte ich mich wegen solcher Kommentare noch umgebracht! Man weiß ja nicht, jeder Mensch ist anders! Merkt ihr eigentlich, was ihr damit anrichtet?", verurteilt sie ihre Hater.

