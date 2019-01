Nina Bott (41) läutet den Baby-Countdown ein! Die Fernsehmoderatorin und ihr Partner Benjamin Baarz bekommen nach Töchterchen Luna das zweite gemeinsame Baby; für die werdende Mama ist es sogar schon das dritte Kind. Ihr Sohn Lennox stammt aus einer früheren Beziehung mit dem Kameramann Florian König (51). Und schon bald werden Luna und Lennox einen kleinen Bruder bekommen – aber wann? Kommt ihr Geschwisterchen vielleicht noch diese Woche?

Der Geburtstermin ist für den Januar angesetzt – also könnte es jeden Moment so weit sein! Im Interview mit Bild gab die ehemalige GZSZ-Darstellerin nun ein neues Schwangerschafts-Update. "Ich denke, wir haben noch so eine Woche – aber wer weiß, vielleicht dauert es auch drei. Es ist toll, dass es mal was gibt, das man nicht planen kann", gab sie sich ganz entspannt. Die Zeit, bis ihr Sohnemann das Licht der Welt erblickt, genießt die 41-Jährige in vollen Zügen. "Ich mache alles, was demnächst wahrscheinlich zu kurz kommt", erklärte sie.

Vor knapp vier Wochen verabschiedete sich die "Prominent"-Moderatorin schon mal in die Babypause. In ihrer Abwesenheit übernimmt Laura Dahm den Job. Auf eine Frage eines Instagram-Users stellte Nina allerdings klar: "Natürlich komm ich bald wieder! Und Laura bleibt uns natürlich auch erhalten! Dann sind wir endlich wieder zu dritt." Dazu postete sie ein Foto mit ihrer Vertretung und ihrem Kollegen Amiaz Habtu (41).

Instagram / ninabott Nina Bott mit ihrer Tochter Luna

Anzeige

Getty Images Benjamin Baarz und Nina Bott beim Deutschen Radiopreis 2018

Anzeige

Instagram / ninabott Laura Dahm, Nina Bott und Amiaz Habtu, Moderatoren bei "Prominent"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de