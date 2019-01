Fühlt sich Ernestine Palmert in der Bachelor-Villa überhaupt wohl? Zurzeit buhlt die Münchnerin in der Kuppelshow um die Gunst von Rosenkavalier Andrej Mangold (31). Dabei ist sie von zahlreichen durchtrainierten Konkurrentinnen umgeben, die ihren superschlanken Body nur zu gerne in knappen Bikinis oder figurbetonten Kleidern in Szene setzen. In der aktuellen Episode des TV-Formats verriet die 26-Jährige, dass sie in den vergangenen Monaten ein wenig zugenommen habe: Leidet sie etwa unter ihrem Gewicht?

Ernestine gab offen zu: "Ich habe so viel genascht und habe ein bisschen Speck bekommen. Meine Mama hat mich dann auch angesprochen, ob ich mich wirklich so wohlfühle, dass ich hier mitmache. Weil das nicht mein Gewicht ist, was ich sonst habe." Da die Kurven-Beauty jedoch zu ihrem Körper steht, hat sie sich für das Flirt-Abenteuer entschieden. "Ganz ehrlich, das bin ich. Und wenn mich jemand mag, dann mag er mich mit ein paar Kilos mehr oder ein paar Kilos weniger. Es kann doch nicht jeder superdünn sein", schilderte sie ihren Standpunkt.

Und bei Andrej scheint sie mit diesem Selbstbewusstsein gepunktet zu haben. Nach einem Vieraugengespräch mit Ernestine war der Basketballer jedenfalls hin und weg: "In der Unterhaltung habe ich gemerkt: Boah, die hat echt richtig was auf dem Kasten! Ich war extrem überrascht, denn ich hab mich in ihren Aussagen ein Stück weit wiedererkannt. Ich mag ihre Art, ich mag ihre Einstellung zum Leben, ich mag ihre Werte, die sie vermittelt", schwärmte er von der Single-Lady.

MG RTL D Ernestine Palmert, nimmt 2019 bei "Der Bachelor" teil

MG RTL D Andrej Mangold bei der zweiten Nacht der Rosen

MG RTL D Andrej Mangold und Ernestine Palmert bei "Der Bachelor"

