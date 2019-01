Was ist hinter den Kulissen in der Bachelor-Ladys-Villa wirklich abgelaufen? Isabell Bernsee (28), die in der gestrigen Folge die Rose von TV-Junggeselle Andrej Mangold (31) ablehnte, soll ihre Konkurrentin Ernestine Palmert angeblich als "zu dick" bezeichnet haben – das behauptet jedenfalls ihre Mitstreiterin Nathalie Zengin. Isabell streitet den Vorwurf vehement ab und beschuldigt Nathalie, nur Aufmerksamkeit erregen zu wollen. Doch wer hat jetzt recht?

In nicht veröffentlichtem Material, das bei Der Bachelor – Jetzt reden die Frauen gezeigt wurde, plauderte Nathalie aus: "Sie hat zu mir gesagt: Tine fliegt sowieso raus, weil sie zu dick ist." Isabell reagierte entsetzt auf diese Anschuldigung: "Was sie erzählt, ist krass", sagte sie. "Ich habe mit ihr gar nicht über Ernestine geredet, ich bin ja auch nicht dumm. Sie hatte zusammen mit ihr ein Zimmer und sie waren beste Freundinnen. Wieso sollte ich denn bei ihr über Ernestine herziehen?", untermauerte die 28-Jährige ihre Argumentation. "Nathalie hat ein bisschen Aufmerksamkeit gesucht, weil sie ja so sehr still ist."

An eine Situation, die ihre Kontrahentin in den falschen Hals bekommen haben könnte, erinnerte sich Isabell allerdings doch noch: "In der ersten Nacht der Rosen saß ich neben ihr und habe gesagt: Na ja, sind jetzt hier nicht alle wunderschön und die, die nicht sein Typ sind, fliegen als Erstes." Damit habe sie jedoch nicht speziell Ernestine gemeint: "Ich habe nichts über ihren Körper gesagt, weil ich selber nicht perfekt bin. Da würde ich mir nicht anmaßen, über ihren Körper zu urteilen."

MG RTL D Andrej Mangold und Nathalie Zengin in der ersten "Der Bachelor"-Folge 2018

MG RTL D Ernestine Palmert, nimmt 2019 bei "Der Bachelor" teil

MG RTL D Mariya, Vanessa, Isabell und Luisa, Kandidatinnen bei "Der Bachelor" 2019

