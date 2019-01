Am vergangenen Sonntag flimmerte die erste Folge der neuen Dancing on Ice-Staffel über die Fernseh-Bildschirme. Sarah Lombardi (26), John Kelly (51) und die anderen Kandidaten begeisterten das Publikum mit ihren Performances. Aber sie sind nicht die ersten Stars, die sich dieser Herausforderung stellen: Bereits 2006 feierte die Show ihre Premiere im deutschen TV. Na, wer erinnert sich noch, welche Promis sich damals Schlittschuhe anzogen?

Vor etwas mehr als zwölf Jahren fand das große Finale der ersten "Dancing on Ice"-Staffel statt. Am 2. Dezember 2006 wurden Moderatorin Ruth Moschner (42) und ihr Tanz-Partner Carl Briggs zum Siegerpaar gekürt und fegten damit ihre Konkurrenten Marco Schreyl (45) und Sarah Jentgens von der Eisfläche. Die beiden hatten es ebenfalls in die Top zwei geschafft. Außerdem mischten Schauspieler Branco Vukovic, Boxer Sven Ottke und der Diskuswerfer und ehemalige Let's Dance-Kandidat Lars Riedel (51) mit. Seriendarstellerin Liz Baffoe (49) und Sängerin Michelle (46) wirbelten ebenfalls auf Kufen übers Eis, genau wie Schauspielerin Collien Fernandes (37), die schon in der ersten Runde rausflog.

Durch den Abend moderierten Wayne Carpendale (41) und Mirjam Weichselbraun (37). Auch in der Jury saß ein bis heute bekanntes Gesicht – die einstige Alles was zählt-Darstellerin Tanja Szewczenko (41), die als Ex-Eiskunstläuferin die Auftritte der Promis bewertete. Unterstützt wurde sie dabei von den ehemaligen Profi-Sportlern Richard E. Ketterer, Marika Kilius, Hans-Jürgen Bäumler und Klaus Brück.

GREGOROWIUS,STEFAN / ActionPress Ruth Moschner und Carl Briggs, Sieger bei "Dancing on Ice" 2006

Anzeige

GREGOROWIUS,STEFAN / ActionPress Marco Schreyl und Sarah Jentgens, Finalisten bei "Dancing on Ice"

Anzeige

GREGOROWIUS,STEFAN / ActionPress Branco Vukovic mit seiner Tanzpartnerin Theresa Schumann

Anzeige

GREGOROWIUS,STEFAN / ActionPress Sven Ottke mit seiner Tanzpartnerin Mandy Wötzel

GREGOROWIUS,STEFAN / ActionPress Lars Riedel und Darya Nucci bei "Dancing on Ice" 2006

GREGOROWIUS,STEFAN / ActionPress Liz Baffoe und Hendryk Schamberger in der zweiten "Dancing on Ice"-Liveshow

GREGOROWIUS,STEFAN / ActionPress Michelle und ihr Tanzpartner Jan Luggenhölscher

GREGOROWIUS,STEFAN / ActionPress Collien Fernandes und ihr Tanzpartner Rico Rex bei "Dancing on Ice"

GREGOROWIUS,STEFAN / ActionPress Mirjam Weichselbraun und Wayne Carpendale, Moderatoren bei "Dancing on Ice" 2006

PUBLIC ADDRESS / ActionPress Marika Kilius, Hans-Jürgen Bäumler, Klaus Brück, Reinhard E. Ketterer und Tanja Szewczenko



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de