Konnte Gisele Oppermann die Zuschauer dieses Mal mehr überzeugen? Beim diesjährigen Dschungelcamp-Auftakt verfiel die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin in altbekannte Muster: Genau wie in Heidi Klums (45) Castingshow konnte sie ihre Tränen bei den Challenges einfach nicht zurückhalten. Nachdem sie bereits den Balance-Akt in luftiger Höhe abgebrochen hatte, verweigerte sie auch als einzige Camperin das Ekel-Essen. Dafür bekam das Mannequin prompt die Quittung – und wurde vom Publikum in die nächste Dschungelprüfung gewählt. Doch nach anfänglichen Schwierigkeiten schlug sie sich dieses Mal gar nicht so schlecht!

In der Prüfung "Kanal Fatal" musste Gisele durch ein Kanalsystem aus neun Rohren klettern, in denen sich zahlreiche Krabbeltiere befanden. Um die versteckten zwölf Sterne zu ergattern, kam die 31-Jährige nicht drum herum, auf Tuchfühlung mit den winzigen Dschungelbewohnern zu gehen. Schon in der ersten Röhre kämpfte die Promimama mit ihren Gefühlen: Minutenlang rührte sie sich nicht vom Fleck und rang mit den Tränen. "Oh, mein Gott, da sind Kröten drin. Was mache ich nur? Oh, mein Gott, nein", wimmerte sie. Daher schien es zunächst so, als würde die GNTM-Beauty auch in dieser Challenge versagen. Doch nachdem ihr die Moderatoren Sonja Zietlow (50) und Daniel Hartwich (40) mit beruhigenden Worten und einigen Hinweisen unter die Arme gegriffen hatten, legte Gisele ihre Panik ab – und ergatterte am Ende immerhin fünf Sterne.

Obwohl Gisele dieses Mal ihre Emotionen erfolgreich unter Kontrolle hatte, war sie von ihrer Ausbeute enttäuscht: "Ich bin nicht so zufrieden mit mir. Ich weiß auch nicht, ich konnte mich einfach nicht überwinden", analysierte sie ihre Fehler. Wie hat sich die Laufstegschönheit eurer Meinung nach geschlagen? Stimmt im Voting ab!

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de

MG RTL D Gisele Oppermann bei der Dschungelcamp-Prüfung "Kanal Fatal"

Anzeige

MG RTL D Gisele Oppermann am zweiten Tag im Dschungelcamp

Anzeige

MG RTL D / Stefan Menne Gisele Oppermann, Dschungelcamp-Kandidatin 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de