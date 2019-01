Der Auftakt des diesjährigen Dschungelcamps hat es offenbar in sich! Heute Abend fällt der Startschuss für das Busch-Abenteuer von zwölf waghalsigen Promis. Damit es den Zuschauern in der 13. Staffel auch nicht langweilig wird, trumpft das Format schon in der ersten Episode mit einer absoluten Sensation auf: Zum ersten Mal in der Geschichte der Ekel-Show gibt es eine Prüfung außerhalb des australischen Regenwalds!

In einem kurzen Facebook-Clip auf der offiziellen "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"-Seite ist eindeutig zu erkennen, dass einige Promis auf einem Wolkenkratzer ordentlich Mut beweisen müssen. Auf dem Dach des Hochhauses ist eine Planke befestigt, auf der die Stars balancieren müssen. Welche Aufgabe sie genau meistern müssen und ob sie bereits um ihre Essensrationen kämpfen, geht aus dem Video nicht hervor. Evelyn Burdeckis (30) spitzer Schrei heizt die Vorfreude auf die heutige Folge aber auf jeden Fall mächtig an.

Bei dem besagten Wolkenkratzer handelt es sich um den Focus Tower in Surfers Paradise, einem Badeort in der Nähe von Brisbane. Auf dem Dach des 96 Meter hohen Turms fand schon einmal eine Dschungelprüfung statt – allerdings in der britischen Ausgabe der TV-Show. 2017 mussten sich der Schauspieler Jamie Lomas (43) und die Seriendarstellerin Jennie McAlpine (34) dem luftigen Balance-Akt stellen.

