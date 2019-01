Vor knapp drei Wochen schockierten Florian Silbereisen (37) und Helene Fischer (34) die Schlagerwelt. Nach zehn Jahren Beziehung verkündeten der Moderator und die Sängerin ihre Trennung. In einem offenen Brief meldete sich das einstige Traumpaar bei ihren Fans und bestätigten ihr Liebes-Aus. Mit Thomas Seitel hat die "Herzbeben"-Interpretin bereits einen neuen Mann an ihrer Seite. Und wie sieht es in Sachen Liebe bei Florian aktuell aus?

In einem Interview mit Bild hat der 37-Jährige jetzt verraten, ob er eine neue Freundin hat. "Nein. Jeden Tag wird nun spekuliert. Jede Frau, mit der ich irgendwann mal auf der Bühne stand, kommt nun dafür infrage", meint Florian. Aber ist der Entertainer überhaupt schon bereit für eine neue Herzdame? "Ich bin nicht bei Tinder oder sonstigen Dating-Portalen. Ich bin also nicht auf der Suche, aber ich bin optimistisch, dass ich am Ende nicht übrig bleibe", offenbart der Klubbb3-Sänger.

Am kommenden Samstag werden Florian und Helene bei der TV-Liveshow "Schlagerchampions 2019 – Das große Fest der Besten" gemeinsam auf der Bühne stehen. Bei der von Florian moderierten ARD-Sendung wird die Schlager-Queen ihre Hits performen! Zum ersten Mal nach ihrem Liebes-Aus treffen die beiden erstmals öffentlich aufeinander.

Getty Images Helene Fischer und Thomas Seitel beim Bambi 2017

Getty Images Florian Silbereisen im November 2016

Sebastian Gabsch / Future Image Helene Fischer und Florian Silbereisen bei einer TV-Show im März 2018

