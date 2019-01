Von Sarina Nowaks (25) Privatleben erfahren Fans für gewöhnlich nicht übermäßig viel. Zwar wissen die Follower des deutschen Curvy-Models durch zwei Schnappschüsse auf Social Media, dass es in festen Händen ist. Viel mehr gab die Wahl-Amerikanerin im Netz bisher aber nicht über ihren Liebsten preis. Das nimmt Lewis dafür jetzt selbst in die Hand. Um seine Freundin bei Dancing on Ice zu unterstützen, verweilt der Amerikaner aktuell in Deutschland und gab ein bezauberndes Interview über seine große Liebe!

Im ProSieben-Gespräch kam der Mittzwanziger aus dem Schwärmen über sein Herzblatt gar nicht mehr heraus: "Sie ist so engagiert in allem, was sie tut, toll. Sie ist Eisläuferin, Model und geht in die Schauspielschule – sie hat so viel Disziplin!" Der junge Mann ist einfach begeistert von Sarinas Allround-Talent. Bei "Dancing on Ice", ihrer aktuellen Herausforderung, will er sie am kommenden Sonntag auch vom Studio aus anfeuern.

Was beim Interview auch herauskam und die Fans des Models auch interessieren dürfte: Das Paar ist schon seit mehr als zwei Jahren zusammen und zog vor etwa drei Monaten in Los Angeles in eine gemeinsame Wohnung. Und natürlich: Sarinas Familie kennt Lewis auch schon. Das scheint was ganz schön Ernstes zu sein!

P.Hoffmann/WENN.com Sarina Nowak mit David Vincour bei "Dancing on Ice" 2019

Instagram / sarina_nowak Sarina Nowak mit ihrem Freund Lewis

Instagram / sarina_nowak Model Sarina Nowak

