Deborra-Lee Furness (63) hat in der Vergangenheit bereits öfter klargestellt: Die Betonung darauf, wie glücklich sie sich doch mit Hugh Jackman (50) als Ehemann schätzen könne, hat sie mehr als satt. Deborra-Lee ist 63 Jahre alt und damit 13 Jahre älter als ihr Ehemann – in Hollywood scheint das noch immer zur großen Seltenheit zu gehören. Dabei ist es dort doch noch viel seltener, dass ein Paar ganze 23 Jahre verheiratet ist. Hugh verriet nun das Geheimnis ihrer Ehe.

"Sie hat diese Zwei-Wochen-Regel: Keine Rollen, die mich so lange wegholen. Das ist eine Regel, die wir seit 23 Jahren einhalten", erklärte der Schauspieler gegenüber Mirror. Außerdem seien die beiden schonungslos ehrlich zueinander: "Selbst wenn es peinlich ist, selbst wenn du beschämend bist, auch wenn du es vermasselt hast, sei ehrlich. Wenn ihr euch gegenseitig vertrauen könnt, ist das besser." Das mag auf den ersten Blick einfach klingen, doch wahrscheinlich ist es in über zwei Jahrzehnten Ehe auch mal schwer gefallen, sich an diese Regeln zu halten. Doch Deborra-Lee und Hugh zeigen, dass es gehen kann. "Sie weiß mehr über mich als jeder andere", gestand der 50-Jährige.

Hugh lernte seine große Liebe 1995 am Set von "Correlli" kennen und lieben. Für Deborra-Lee ging er anschließend nach New York, wo sie ihre eigene Schauspielkarriere verfolgte. Vorher hatten beide in Australien gelebt.

Lisa Maree Williams / Getty Images Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness bei der "The Greatest Showman"-Premiere in Sydney

Kristian Dowling / Getty Images Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness 2015 bei einer Veranstaltung in Melbourne

Jim Lee Photo / WENN Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness in Melbourne

