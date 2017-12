Als wäre es erst gestern gewesen! 21 Jahre ist Hugh Jackman (49) jetzt schon mit seiner 13 Jahre älteren Frau Deborra-Lee Furness (62) verheiratet. Nach all dieser Zeit ist der Wolverine-Star nicht nur immer noch glücklich verheiratet, sondern scheint auch verliebt wie am ersten Tag zu sein. Entsprechend gerne blickt er auf den Moment zurück, in dem er wusste: Deb ist die Richtige!