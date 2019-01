Wer krallt sich das heiß begehrte Blumen-Krönchen? Seit dem vergangenen Freitag stellen sich zwölf mutige Stars dem Abenteuer Dschungelcamp. Schon in den ersten Tagen sorgt der Cast dabei für jede Menge Fernsehspektakel: Emotionale Gespräche am nächtlichen Lagerfeuer, hitzige Streitgespräche um vermeintliche Kleinigkeiten, oder Heulausbrüche wegen ekliger Tiere – all das dürfte die Zuschauer bislang bestens unterhalten haben! Doch wer wird sich am Ende die Siegprämie von 100.000 Euro schnappen?

Der dritte Tag im australischen Dschungel hatte wieder einiges zu bieten: So bekam die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Gisele Oppermann erneut von den Fernsehzuschauern die großzügige Gelegenheit, in der Prüfung zwölf Essenrationen zu erkämpfen. Doch das Model konnte seine Angst nicht überwinden und kehrte stattdessen ohne einen einzigen Stern enttäuscht zurück in das Camp. Prompt wurde die Halbbrasilianerin auch in die nächste Challenge gewählt, die sie dieses Mal zusammen im Duo mit Chris Töpperwien antreten darf. Der Gastronom machte seinerseits in der letzten Folge mächtig auf sich aufmerksam: Erst weigerte er sich, mit einem Camp-Kollegen die Schlafstelle zu tauschen – er wollte sein geliebtes Bett nicht hergeben – und dann riss ihm im Zwist mit Muskel-Mann Bastian Yotta (42) endgültig der Geduldsfaden.

Doch die vergangenen Promiflash-Votings sahen weder die Heulsuse noch den Unternehmer vorne: Ihre Mitcamperin Evelyn Burdecki (30) konnte sich jedes Mal an der Spitze behaupten – und das mit gehörigem Abstand. Was meint ihr: Wer soll Dschungelkönig oder Dschungelkönigin werden? Stimmt in der Umfrage ab!

MG RTL D / Stefan Menne Dschungelcamp-Kandidatin Gisele Oppermann bei der Prüfung "Abgewrackt"

MG RTL D Gisele Oppermann und Chris Töpperwien im Dschungelcamp

MG RTL D Dschungelcamper 2019

