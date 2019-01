Ihren Traumkörper muss Gemma Atkinson (34) wirklich nicht verstecken! Dafür arbeitet die bekennende Fitness-Fanatikerin auch hart genug und verbringt jede Menge Zeit im Gym. Daher ist es kaum zu glauben, dass die Schauspielerin wohl mal Probleme mit ihrer Einstellung hatte. Wie sie selbst sagt, hat ihr Freund Gorka Marquez ihren Blick für ihren eigenen Body verändert – weil er es liebt, mit ihren Problemzonen zu schmusen!

In einem Interview mit dem britischen OK! Magazine hat die Blondine jetzt über ihre ganz besondere Beziehung ausgepackt: "Es gibt Tage, an denen ich schwerer bin als an anderen, aber ich bin 34 und wirklich stolz auf mein Aussehen. Gorka küsst meine Cellulite – für ihn ist das überhaupt kein Thema, was ich sehr erfrischend finde." Seit einem Jahr sind die beiden ein Paar, ihren Traummann traf sie in der UK-Tanzshow "Strictly Come Dancing", wo der 28-Jährige seit 2016 als Profitänzer zu sehen ist.

"Er bedeutet mir alles. Er ist mein bester Freund", schwärmt Gemma. Sie hinterlassen sich gegenseitig kleine Liebesbotschaften am Badezimmerspiegel, und erst kürzlich kam er für nur sieben gemeinsame Stunden spontan von Spanien zu ihr gejettet. Das Geheimnis ihrer Liebe? "Wir geben dem jeweils anderen nie das Gefühl, etwas oder jemand anders könnte wichtiger sein", erklärt die 34-Jährige.

Instagram / glouiseatkinson Gemma Atkinson, Schauspielerin

Instagram / gorka_marquez Gemma Atkinson und Gorka Marquez in Bilbao

Getty Images Gemma Atkinson bei den TV Choice Awards in London

