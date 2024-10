Ihren Sohn gekniffen? Gemma Atkinson klärt die Vorwürfe auf

Diese Gerüchte kann Gemma Atkinson so nicht stehen lassen! Vor wenigen Tagen hat sich die Schauspielerin humorvoll gegen Vorwürfe gewehrt, die behaupten, sie habe ihren einjährigen Sohn Thiago gekniffen. Die 39-Jährige berichtete kürzlich auf Instagram von einem Wutanfall ihres Jüngsten, der dabei seine Schwester Mia verletzt haben soll. "Er kneift, wenn er frustriert ist. Am Mittwoch habe ich ihn zurückgekniffen, da er das bei Mia ziemlich doll gemacht hat. Seitdem hat er es nicht mehr gemacht", erzählte die frühere "Hollyoaks"-Bekanntheit. Diese Methode stieß bei einigen Erziehungsexperten auf Unverständnis.

Während ihrer Radiosendung bei Hits Radio wehrte sich Gemma (39) gegen die Vorwürfe. So hatte beispielsweise ein Journalist behauptet, dass sie den Beitrag gelöscht habe, weil sie "kritisiert" worden sei. Gemma stellte jedoch klar, dass der Beitrag nicht gelöscht worden, sondern als Instagram-Story automatisch nach 24 Stunden verschwunden sei. Sie ärgerte sich darüber, während der Arbeit erklären zu müssen, dass sie ihr Kind nicht kneift. "Als ob ich das tun würde", sagte sie und betonte, dass sie das Kneifen lediglich nachgeahmt habe, um Thiago zu zeigen, dass sein Verhalten nicht in Ordnung sei.

Auch ihr Partner Gorka Márquez, bekannt aus "Strictly Come Dancing", mit dem sie seit 2021 verlobt ist, blieb nicht verschont. Gemma ahmte auf Instagram scherzhaft seine mögliche Reaktion nach: "Verdammt noch mal, Gemma, was hast du jetzt wieder angestellt?" Am Ende ihres Beitrags verspottete sie die Kritik an ihren Erziehungsmethoden erneut: "Ich sollte wohl Thiago aus dem Auto holen, er ist jetzt seit drei Stunden da drin. Das Fenster ist aber offen, also wird's ihm schon gut gehen. Er ist auf der Auffahrt, da bin ich mir sicher... Gute Nacht."

Anzeige Anzeige

Instagram / glouiseatkinson Gorka Márquez und Gemma Atkinson mit ihren Kindern

Anzeige Anzeige

Instagram / glouiseatkinson Gemma Atkinson, Schauspielerin und Gorka Márquez, Tänzer

Anzeige Anzeige