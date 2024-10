So schlagfertig reagiert Gemma Atkinson auf Bodyshaming

Gemma Atkinson (39) reagierte auf Instagram mit einem lustigen Statement gegen Internet-Trolle, die ihr Erscheinungsbild kritisierten. Die ehemalige "Strictly Come Dancing"-Kandidatin, bekannt für ihre leidenschaftliche Hingabe an Fitness, wurde nach ihrem Auftritt bei den Pride of Britain Awards beleidigt. Auf ihrem Social-Media-Profil teilte sie mehrere Kommentare, die sie erhielt. Ihr wurde vorgeworfen, dass sie zu viel trainiere und eine "männliche" Erscheinung habe. Doch davon ließ sich die zweifache Mutter nicht unterkriegen und postete: "Ein Typ hat mir gesagt, dass ich wie ein Typ aussehe. Ich habe ihm gesagt, wenn er Gewichte wie ich stemmen würde, könnte er auch wie einer aussehen."

In ihrem Video zeigte Gemma eine Sammlung der gemeinsten Kommentare, die sie erhielt. So schrieb ein Nutzer: "Sie sollte mit den täglichen Workouts aufhören. Ihr Oberschenkel ist so groß wie sein Kopf." Ein anderer kommentierte: "Sie baut zu viel Muskelmasse auf, sieht aus wie ein Kerl." Sogar ihr Partner Gorka Marquez wurde in den Kommentaren erwähnt: "Er sieht neben ihr wie eine kleine Maus aus." Gemma antwortete darauf: "Lasst euch von solchen Leuten nicht davon abhalten, ihr selbst zu sein. Sie sind eifersüchtig und unsicher, weil ihr etwas tut, was sie nicht können." Sie ermutigte ihre Follower, weiterhin an sich zu arbeiten und sich nicht von negativen Meinungen beeinflussen zu lassen.

Gemma und Gorka lernten sich 2017 bei "Strictly Come Dancing" kennen und sind seitdem ein Paar. Gemeinsam haben sie zwei Kinder: die vierjährige Mia und den im Juli 2023 geborenen Sohn Thiago. Gemma, die durch ihre Rollen in Serien wie "Hollyoaks" bekannt ist, teilt oft Einblicke in ihr Familienleben und ihre Fitnessroutine. Gorka, ein professioneller Tänzer, unterstützt sie dabei. Gemeinsam zeigen sie, wie man Karriere und Familie erfolgreich miteinander vereinen kann, ohne sich von Internet-Trollen das Leben schwer machen zu lassen.

Getty Images Gemma Atkinson, Gorka Márquez im September beim Pride of Britain Awards 2024

Instagram / glouiseatkinson Gemma Atkinson, Influencerin

