Fernbeziehung: So klappt es bei Gemma Atkinson und Gorka

Gemma Atkinson (39) muss oft ohne ihren Partner auskommen – denn der Strictly Come Dancing-Profitänzer ist durch die Arbeit häufig für mehrere Wochen am Stück nicht zu Hause bei ihr und den beiden gemeinsamen Kindern. "Er ist jetzt fünf Wochen lang weg, wer weiß, wo er ist. Es ist hart und gleichzeitig ist es das nicht", gibt die Radiomoderatorin gegenüber Daily Mail zu. In dieser Zeit werde sie von ihrer Familie unterstützt, falls sie Hilfe braucht: "Mit Kindern braucht man ein ganzes Team und ich habe das große Glück, dass meine Mutter und meine Schwester ganz in der Nähe sind."

Für die 39-Jährige sei es aber eigentlich nicht so schlimm, wenn ihr Liebster nicht da ist. Sie seien an die Fernbeziehung ja schon gewöhnt: "Das ist alles, was Gorka und ich kennen." Für Gemma sei es manchmal sogar einfacher ohne ihn, denn sie komme so in eine Routine mit den Kindern. "Und dann kommt er zurück und macht die Routine kaputt", witzelt die Britin. Bald beginnt die neue Staffel von "Strictly Come Dancing" – ob sie auch während dieser Drehwochen auf sich allein gestellt ist, bleibt abzuwarten. Bisher wurde nicht bestätigt, ob Gorka wieder als Tanzprofi dabei ist.

Gemma und Gorka sind bereits seit fast sechs Jahren zusammen. Am Valentinstag im Jahr 2021 ging der Sportler vor seiner Liebsten auf die Knie – geheiratet haben die beiden bisher noch nicht. Dafür wurde ihre Familie aber größer: Tochter Mia Louise kam bereits 2019 zur Welt, ihr Sohn Thiago im Juli des vergangenen Jahres.

Instagram / https://www.instagram.com/glouiseatkinson/ Gemma Atkinson und Gorka Marquez

Instagram / glouiseatkinson Gorka Marquez und Gemma Atkinson mit ihren Kindern

