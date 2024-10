So meistert Gemma Atkinson den Familienalltag allein

Gemma Atkinson (39) und ihr Verlobter Gorka Marquez kennen und meistern den herausfordernden Spagat zwischen Beruf, Alltag und Familienleben. So sind die britische Schauspielerin und der professionelle Tänzer Eltern von zwei Kindern – der fünfjährigen Mia und dem einjährigen Thiago. Während Gorka viel Zeit mit dem Training für die neue Staffel von Strictly Come Dancing verbringt, bringt Gemma ihre Rolle als Mutter und ihre erfolgreiche Karriere unter einen Hut. "Es kann herausfordernd sein, aber wir hatten einen wundervollen Sommer zusammen", schwärmte sie gegenüber Mirror.

Obwohl Gemma die Belastung durch Arbeit und Kinderbetreuung nicht verleugnen kann, gibt sie sich zuversichtlich – unter anderem auch, da ihre Mutter ganz in ihrer Nähe lebt und ihr eine große Unterstützung ist. "Ohne sie wäre es schwierig", gestand die 39-Jährige in dem Interview. Obwohl sie alternativ auch die Möglichkeit hätte, auf eine Nanny zurückzugreifen, weiß sie ihre Kinder lieber in familiärer Obhut. Besonders Tochter Mia stelle jedoch häufig die Frage, warum ihr Papa so oft außer Haus sei. Während den Tänzer dadurch ein schlechtes Gewissen quält, beruhige Gemma ihren Verlobten stets: "Ich sage ihm, dass ich alles im Griff habe, obwohl ich manchmal selbst Unterstützung brauche."

Gemma und Gorka lernten sich 2017 während ihrer Teilnahme an der Tanzshow "Strictly Come Dancing" kennen. Erst auf der darauffolgenden Tour seien sie sich jedoch wirklich näher gekommen. Die Schauspielerin beschreibt die langen Busreisen und die damit einhergehenden tiefgründigen Gespräche als die Momente, in denen sie zusammenfanden. Trotz ihrer Verlobung fühlt sich das Paar nicht unter Druck, bald zu heiraten. "Wir sind glücklich, wie wir sind", äußerte sich Gemma entspannt auf Instagram.

Getty Images Gorka Marquez 2017 in London

Instagram / glouiseatkinson Gemma Atkinson, Schauspielerin und Gorka Marquez, Tänzer

