Müssen die Fans vorerst auf Helene Fischer (34) verzichten? Am Samstagabend waren alle Augen auf die Schlager-Queen und ihren Ex-Freund Florian Silbereisen (37) gerichtet. Zum ersten Mal, nachdem sie ihre Trennung bekannt gegeben hatten, standen die beiden wieder gemeinsam auf der Bühne. Helene nutzte diese Chance aber nicht nur für eine rührende Reunion, sondern auch für eine unerwartete Ankündigung: Sie will in Zukunft etwas kürzer treten.

"Ich werde mich ein bisschen zurückziehen", verkündete die 34-Jährige bei der Show Schlagerchampions – Das große Fest der Besten. Ob damit eine komplette Karriere-Pause gemeint ist oder ob die Blondine in diesem Jahr bloß etwas seltener auf der Bühne stehen möchte, ist noch nicht klar. Bisher sind für 2019 allerdings weder eine Tour noch ein neues Album geplant – gut möglich also, dass die Fans in den kommenden Monaten ganz ohne Helene auskommen müssen.

Ihre neu gewonnene Freizeit würde die "Herzbeben"-Interpretin sicherlich auf Wolke sieben verbringen. Immerhin ist Helene schon wieder frisch verliebt. Der neue Mann an ihrer Seite heißt Thomas Seitel und gehörte als Luftakrobat zum Team ihrer Bühnenshow.

ThüringenPress/ActionPress Helene Fischer und Florian Silbereisen in der Livesendung "Schlagerchampions"

Becher/WENN.com Helene Fischer in der TV-Show "Die große Schlagerüberraschung"

Getty Images Thomas Seitel und Helene Fischer im November 2016

