In Dessous kann sich Denise Kappès (28) durchaus sehen lassen – vor allem da sie ja vor 15 Wochen Mama geworden ist! Erst Ende September erblickte ihr Söhnchen Ben-Matteo das Licht der Welt. Der Kleine hält die einstige Bachelor-Kandidatin gehörig auf Trab. Zeit für Fitness und gesunde Ernährung findet die Influencerin aber offenbar trotzdem. Mit viel nackter Haut auf einem neuen Schnappschuss beweist Denise jetzt: So kurz nach der Geburt ist sie längst schon wieder in Topform!

Auf Instagram postete die 28-Jährige nun ein Spiegel-Selfie, auf dem sie in einem sexy Spitzen-Einteiler in die Hocke geht und keck in die Kameralinse lächelt. Dabei fiel den Fans natürlich gleich auf: Die frischgebackene Mutter sieht einfach wunderbar aus. Überschüssige Schwangerschaftspfunde? Fehlanzeige! Dafür erntete sie auch gleich begeisterte Kommentare. "Wow, du siehst toll aus", brachte eine Followerin ihre Bewunderung zum Ausdruck. "Hübsche Mami, alles richtig gemacht", schrieb eine weitere.

Ohne Fleiß allerdings kein Preis: Denise wurde ihr durchtrainierter Körper nicht in die Wiege gelegt. Als Promiflash die junge Mutter beim Fitvia Black Glamour-Event in Mainz traf, verriet sie: "Sowohl in der Schwangerschaft als auch danach, ich habe die ganze Zeit drauf geachtet, aber ich habe auch mal genascht, so ist es nicht."

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès, bekannt aus "Der Bachelor"

Instagram / timdenise.twoofakind Denise Kappès mit Tim

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès mit ihrem Sohn Ben

